Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü! İşte dikkat çeken görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Bahçeli ile Özel'in yeni yıllarını kutladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü! İşte dikkat çeken görüşmenin ayrıntıları
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Erdoğan, görüşmelerde MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel'in yeni yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

Bahçeli'den yeni yıl mesajı: "İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"Bahçeli'den yeni yıl mesajı: "İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"Siyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan devlet bahçeli Özgür Özel
Günün Manşetleri
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı
"İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Vatan Partisi açılımcıları uyardı
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat! Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat!
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!