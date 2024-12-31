Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü! İşte dikkat çeken görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Erdoğan, görüşmelerde MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Özgür Özel'in yeni yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.