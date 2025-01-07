Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'ye geldi.

Mesrur Barzani ilk olarak Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakan Fidan'ın Barzani ile görüştüğü duyuruldu. Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

ERDOĞAN, BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Erdoğan-Barzani görüşmesinin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da açıklama geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, bilhassa Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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