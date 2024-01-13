Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İstanbul'da güvenlik toplantısı yapılacak

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, altı asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada ikisi ağır yedi askerin de yaralandığını bildirdi. İlk belirlemelere göre 12 PKK'lı terörist öldürüldü.

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI

İletişim Başkanlığı, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.

Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı da katılacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: