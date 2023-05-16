Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, deprem bölgesindeki vatandaşın siyasi tercihleri yüzünden bir kesim tarafından hakarete uğradığını belirterek, deprem bölgesine bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğim. Miting düşünmüyorum ama toplantı gibi bir şeyler yapabiliriz. Onlara çok büyük hakaretler ettiler. Bu çok çok çirkin. Cumartesi ve Pazar ziyarete gitmeyi, bölgeyi dolaşacağız. Onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız.

DEFNE DEVLET HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, Hatay'da yapımı süren Defne Devlet Hastanesi'nin yapım sürecinin devam ettiğini belirtti. Erdoğan inşaatın bitme noktasına geldiğini belirterek şöyle konuştu: