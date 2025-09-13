Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye siyasetine yön veren güçlü bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak, yeni katılımların partiyi daha da güçlendirdiğini söyledi. Erdoğan, “Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN VEFAT EDEN HAMDİ KILIÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ın vefatına da değinen Erdoğan, duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: “Bugün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğim yol arkadaşım Hamdi Kılıç’a Allah’tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Hamdi kardeşimi asla unutmayacağız, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum.”

“24 YILDIR MİLLETİMİZLE BÜYÜDÜK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana geçen 24 yılda karşılaştığı zorluklara rağmen milletin desteğiyle büyümeye devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, “Biz milletimizle büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye’yi büyüttük. 24 yıldır bir umutla AK Parti’nin zayıflamasını, tökezlemesini bekleyenler oyun dışında kaldı” diye konuştu.

