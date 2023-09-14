Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?
Kaymakam adaylarının kura törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tatili hafta sonu olmaz. Sabah 9 gibi akşam 5-6 civarı kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici hiç olmaz" dedi ve günde kaç saat uyuduğunu açıkladı.
Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başarılarınızla şimdiye kadar hep ailelerinizi gururlandırdınız. Bundan sonraki başarılarınızla devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaksınız. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. “Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz” bunu böyle bileceğiz" dedi.
85 MİLYONA HİZMET
Erdoğan,sözlerine şunu ekledi:
- Kaymakamlarımız, kişisel kabiliyetleriyle gittikleri her yerde iz bırakma, görev yaptıkları şehirlere damga vurma imkanına sahiptir. Adaletli, merhametli kaymakamlarımız sorumluluk alanlarının en ücra noktasına kadar uzanan yardım eli olmak zorundadır. 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz
GÜNDE KAÇ SAAT UYUDUĞUNU AÇIKLADI
Erdoğan, "Tatili hafta sonu olmaz. Sabah 9 gibi akşam 5-6 civarı kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici hiç olmaz" dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:
- Ülke idari amirliği mesai saatleri arasında yapılacak bir meslek değildir. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5-6 saat. Eve gidişlerim bazen 12 bazen 1. Aksi taktirde olmaz. O yüzden sizlerden de bunu bekliyorum. Başka türlü ne milletle güçlü bir ilişki kurabilirsiniz ne de geride bir miras bırakabilirsiniz.