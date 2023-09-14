Cumhurbaşkanı Erdoğan günde kaç saat uyuyor?

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitirenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başarılarınızla şimdiye kadar hep ailelerinizi gururlandırdınız. Bundan sonraki başarılarınızla devletimizin ve milletimizin yüz akı olacaksınız. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Unvanlarımız ayrı olsa da hepimiz aziz milletimizin hizmetkarıyız. “Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gidiyoruz” bunu böyle bileceğiz" dedi.

85 MİLYONA HİZMET

Erdoğan,sözlerine şunu ekledi:

- Kaymakamlarımız, kişisel kabiliyetleriyle gittikleri her yerde iz bırakma, görev yaptıkları şehirlere damga vurma imkanına sahiptir. Adaletli, merhametli kaymakamlarımız sorumluluk alanlarının en ücra noktasına kadar uzanan yardım eli olmak zorundadır. 85 milyonun tamamına hizmet etmekle mükellefiz

GÜNDE KAÇ SAAT UYUDUĞUNU AÇIKLADI

Erdoğan, "Tatili hafta sonu olmaz. Sabah 9 gibi akşam 5-6 civarı kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici hiç olmaz" dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: