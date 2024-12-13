Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vefanız ve sevdanız dolayısıyla bu güzel şehrin siz güzel insanlarına kalpten teşekkür ediyorum. Bizim Kocaeli'ne sevgimiz tarife sığmaz. Bizim Kocaeli'ne aşkımız artar, eksilmez. Kocaeli, Türkiye Yüzyılında örnek şehirlerimizden biri olmaya devam edecektir. Kocaeli'ni daha da geliştirmek, kalkındırmak için her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceğiz. AK Parti bir siyasi parti olmanın ötesinde bir davası olanların kurduğu, büyüttüğü bir partidir.

HALK HESABA ÇEKMEDEN BİZ KENDİMİZİ HESABA ÇEKECEĞİZ

Milletle, milletin değerleriyle bağını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse hemen oraya dümen kırıyorlar. Uğruna zorluklara göğüs gerecek ülküleri kalmamış. Milletin kurduğu AK Parti asla böyle olmamıştır, olmayacaktır. Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Eksiği, günahı hep kendimizde arayarak doğrunun izinden gideceğiz. AK Parti'nin temsilcisi olduğu dava bir medeniyet davasıdır. Bu dava hep birlikte onurlu bir yaşam davasıdır. Birilerinin yaptığı gibi bu kutlu davayı günlük siyaset uğruna bozuk para gibi harcamayacağız.

HIRSIZLA HAİNLE İŞİMİZ OLMAZ

Kapımız herkese açıktır. Hiç şüphesiz teröristle, hırsızla, hainle işimiz olmaz. Onların yolu da AK Parti'ye düşmez. Son mahalli seçimlerde arzu etmediğimiz bir neticeyi elde etmiş olsak da bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz. Son seçimlerden çıkardığımız dersler ışığında gereken düzeltmeleri her kademede yapıyoruz ve yapacağız. Önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. Yeter ki toparlanıp kendimize gelelim. Yeter ki misyonumuzu hatırlayalım.

HALA YERİNDEN EDİLMİŞ GARİPLERE KİN KUSUYORLAR

Son iki haftadır Suriye'deki gelişmelere bakmak bile AK Parti ve Cumhur İttifakının Türkiye için ne anlama geldiğini anlamak için yeterlidir. Son 22 yılda muhalefetin isabetli tavır sergilediği neredeyse tek bir uluslararası olay yok. Suriye krizi bunlarım tüm foyasının ortaya dökülmesini sağlamıştır. Suriye meselesi Türkiye'de kimin nerede durduğunu gösteren bir turnusol olmuştur.

Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı histeri nöbetleri tam 13 yıldır geçmedi. Hala yerinden yurdun edilmiş gariplere kin kusuyorlar.

HEDEFLERİMİZDEN MİLİM TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Bu kutlu davayı bozuk para gibi harcamayacağız. Milletimizi ayakta tutan kadim değerlere sahip çıkacağız. Hedeflerimizden milim taviz vermeyeceğiz. Kalbimizi hakka bağlayacak sırtımızı milletimize yaslayacağız. Büyüklenmeyi riyayı, zehirli dili kapımızdan içeri sokmayacağız. AK Parti teşkilatlarının kapısı tıpkı bir tekke kapısı gibi gelen herkese açık olmalıdır. Terörist ile hırsız ile işimiz olmaz. Zaten onların yolu da AK Parti ile kesişmez."