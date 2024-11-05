Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyinin 6'ncı Toplantısı ile yarın gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11'inci Zirvesi dolayısıyla Kırgızistan'da bulunmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, egemen ve bağımsız Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak köklü bağları her geçen gün daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, Caparov ile yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerde ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirdiklerini aktardı.

2011'de tesis edilen Stratejik Ortaklık ilişkilerini imzalanan belgeyle kardeşliğe yakışır şekilde "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" seviyesine yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda ortak açıklama dahil 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır. Artık dünyada bir marka haline gelen inşaat firmalarımız ülkenizde toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan 90'dan fazla projeyi tamamlamıştır. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle beraber ele aldık."

TİKA'nın Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını da bugün gerçekleştireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek TİKA gerek diğer ilgili kuruluşlarımız aracılığıyla kardeş Kırgız halkının refahını artırmaya yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimi görüşmelerimizde öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Türk dünyası olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor. Çok boyutlu ilişkilerimizi uluslararası teşkilatlar bünyesinde de sürdürüyoruz. Yarın yapılacak 11. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Kırgız Cumhuriyeti, aile meclisimizin dönem başkanlığını Kazakistan'dan devralacak. Kırgızistan'ın, dönem başkanlığında 'birliğimiz gücümüzdür' şiarıyla Türk dünyasında işbirliğinin daha da gelişmesine önemli katkıda bulunacağına tüm samimiyetimle inanıyorum." dedi.

Kırgız halkı için çok kıymetli olan Manas Nişanı'nı kendisine tevcih eden Cumhurbaşkanı Caparov'a şükranlarını sunan Erdoğan, "Bu ali nişana layık görülmem, ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Manas Nişanı'nı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin sarsılmaz bir sembolü olarak büyük bir kıvançta kabul ediyorum." diye konuştu.

Misafirperverlikleri için Cumhurbaşkanı Caparov ve Kırgızistan halkına şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişarelerin ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.