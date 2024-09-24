Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde önemli temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü. Erdoğan'ın, Pezeşkiyan ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkevi’nde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’la yaptığı görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Buna göre, Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesinde, Türkiye ile İran ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan, İsrail’in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye’nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan, görüşmenin ardından New York’taki Türkevi’nden ayrılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına "sağ ol" diyerek yanıt verdi.