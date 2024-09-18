Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti. Erdoğan ayrıca, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
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Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

ERDOĞAN, LÜBNAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan gelişmeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Lübnan'da düzenlenen saldırıyla ilgili üzüntülerini ifade etti, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma çabalarının son derece tehlikeli olduğunu, İsrail saldırganlığını durdurmak için gayretlerin devam edeceğini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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