Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne gidiyor! İşte Erdoğan'ın Litvanya'da yapacağı görüşmeler

NATO Liderler Zirvesi 11-12 Temmuz'da Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Vilnius Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 3'lü bir toplantı yapacak.

Toplantıda İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve sürecin ilerletilmesi görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Joe Biden ile de yüz yüze görüşecek.

Rusya Dışişleri'nden NATO zirvesi öncesi Zaporijya çağrısı geldi. Zirvede Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin ele alınması gerektiği, NATO üyesi ülkelerinin çoğunluğunun santralde yaşanacak olası bir patlamadan etkilenecek menzilde olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de zirve için Vilnius'ta olacak.