Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi ziyarette bulunmak üzere Arnavutlu'a gitmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Daha sonra Türkiye ile Arnavutluk arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama huzurunda 4 iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra başkenti Tiran'da Türkiye'nin desteğiyle Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edilen Namazgah Camisi'nin açılışına katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SIRBİSTAN'A GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 20.15'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Novi Pazar Başkonsolosu Osman Peşmen tarafından karşılanan Erdoğan, heyetle bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Belgrad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından konaklayacağı otele geçti.