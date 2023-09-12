Cumhurbaşkanı Erdoğan "sivil anayasa" çağrısı yaptı! YSP'ye kapı araladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa Sempozyumu"nda konuştu.

PARLAMENTODAKİ TÜM GRUPLARLA GÖRÜŞECEĞİZ

“Sivil Anayasa” vurgusunu yineleyen Cumhurbaşkanı, Meclisin açılması ile birlikte harekete geçeceklerini söyledi.

- 10 yıl önce TBMM çatısı altında yeni bir anayasa çalışması başlattık. En geniş siyasi katılımlı bu çalışma muhalefetin yan çizmesi sebebiyle akim kaldı. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma isteğimizden vazgeçmedik. Milletimize verdiğimiz sözün takipçisi olmayı sürdürdük.

"ANAYASANIN SİVİLİ OLMAZ NEDEN OLMAZ ÇÜNKÜ SİVİL DEMEK DEVLET DIŞI DEMEK"

Kendi anayasa metnimizi hazırladık diyen Erdoğan, Anayasa çalışmaları için mecliste grubu olan tüm partiler ile görüşeceğiz diyerek PKK’nın siyasi uzantısı YSP’ye de kapı araladı.

- Parlamentodaki tüm gruplarla görüşeceğiz, onlar da bu işe olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bize düşen kapıları çalmak. Cumhur İttifakı olarak biz buna hazırız.

Erdoğan’ın bu ifadeleri Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in geçtiğimiz yasama dönemi Anayasa çalışmaları kapsamında mecliste HDP’yi ziyaret eden Ak Parti heyetine uyarısını akıllara getirdi.