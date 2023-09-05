Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporu bozgunculuk aracı haline getirenler..."

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda "Kültür sanat gibi spor gibi hepimizi birleştirmesi gereken alanları, bozgunculuk aracı haline getirmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporu bozgunculuk aracı haline getirenler..."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunarak tüm bireylerin var olma ve yaşama hakkına saygı gösterilmei gerektiğini söyleyerek başörtü ve yabancı uyruklu kişilere yönelik saldırılara dikkat çekerek 'azgın azınlık vakaları' dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Kültür sanat, spor gibi hepimizi birleştirmesi gereken alanları bozgunculuk aracı haline getirmeye çalışanları görüyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın bu ülkeyi bir grup azınlığın görenlerin devri kapanmıştır. Tüm bireylerin yaşama, kendini ifade etme ve oy tercihlerine saygı göstermek zorundayız.
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