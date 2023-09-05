Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sporu bozgunculuk aracı haline getirenler..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunarak tüm bireylerin var olma ve yaşama hakkına saygı gösterilmei gerektiğini söyleyerek başörtü ve yabancı uyruklu kişilere yönelik saldırılara dikkat çekerek 'azgın azınlık vakaları' dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: