Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 11. Zirvesi için Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da katılımıyla temaslarını sürdürdü.