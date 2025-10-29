Cumhurbaşkanı Erdoğan ve DEM Parti heyeti yarın görüşecek: Detaylar açıklandı

DEM Parti Basın Bürosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında yapılacak görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Açıklamada, heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, 30 Ekim Perşembe günü saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasında planlanan görüşmenin daha önce ertelendiği hatırlatıldı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, daha önce yaptığı açıklamada, heyetin Cumhurbaşkanı ile 28 Ekim’de üçüncü kez bir araya geleceğini belirtmişti. Ancak programda yapılan değişiklik nedeniyle buluşma ileri bir tarihe alınmıştı.

Yeni takvime göre, görüşmenin yarın (30 Ekim) gerçekleştirileceği açıklandı.