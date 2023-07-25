Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Bugünkü görüşmemizde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık.

Türkiye olarak Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri kabul edemeyiz. Filistinlilerin birlik ve uzlaşısı, bu süreçteki temel unsurlardandır.

TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil kuruluşları Filistin'deki yardımlarını sürdürmektedir.

Bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Türkiye'nin Filistin halkına verdiği destekleri önemsiyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin daha çok gelişim ve atılım gerçekleştirmesini umuyorum.

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