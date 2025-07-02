Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1920 telgrafıyla mesaj: “Türkiye, manevi temeller üzerinde yükseldi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş sürecine ışık tutan 21 Nisan 1920 tarihli telgrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye’nin hangi değerler üzerine inşa edildiğini hatırlattı. Paylaşıma, “Bu ülkeyi kuran esas irade budur” notunu düştü.

Paylaşılan telgrafta, Meclisin açılışının cuma günü yapılmasının manevi anlamı vurgulanırken, açılış öncesi Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınacak cuma namazı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve salavatlarla birlikte Meclis binasına yürüyüş planı yer alıyor. Telgrafta ayrıca Ankara’nın farklı noktalarında hatimlerin okunacağı, mevlid-i şerif ve dualarla açılışa hazırlık yapılacağı ifade ediliyor.

Telgraf, Heyet-i Temsiliye adına Mustafa Kemal imzasıyla gönderilmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafı paylaşırken şu ifadeleri kullandı:



“Bugün güncel tartışmalara ışık tutması için Türkiye’nin nasıl kurulduğunu, hangi temeller üzerine inşa edildiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl açıldığını bilmeyenlere 1920 tarihli bu telgrafı özetleyerek ve sadeleştirerek bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.

Bu ülkeyi kuran esas irade budur.

Türkiye işte bu telgrafta vücut bulan hassasiyetleri korumak, yaşatmak, yüceltmek, her türlü saldırı karşısında bu değerleri muhafaza ve müdafaa etmek, nihayetinde de istikbale güçlü bir şekilde taşımak için kurulmuştur.

Elhamdülillah Müslümanız, Muhammed ümmetindeniz. Bin yıldır ilay-ı kelimetullahın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz.”



