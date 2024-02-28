Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümünde mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık zihniyetin hortlatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması
Editör: Yasin Kerim Aşan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın yıl dönümünde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın "post modern darbe" olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının yanı sıra AK Parti kurmaylarından ve bakanlardan da açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "lanetliyorum" derken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise "post modern darbe" ifadelerini kullandı.

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