Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ın yıl dönümünde mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık zihniyetin hortlatılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın yıl dönümünde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın "post modern darbe" olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 28, 2024
Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/uhFXpYmVxk
Cumhurbaşkanının yanı sıra AK Parti kurmaylarından ve bakanlardan da açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "lanetliyorum" derken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise "post modern darbe" ifadelerini kullandı.
Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 28, 2024
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yıldır vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücadele ettik. Hukuk dışı… pic.twitter.com/myBkx9uT8l
28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 28, 2024
Her çeşit darbe ve postmodern darbe bu ülkeye yapılmış en büyük kötülüktür.
Hukuk-dışı vatanseverlik diye birşey olmaz.
Darbeler…