Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ın yıl dönümünde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ın "post modern darbe" olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.



Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/uhFXpYmVxk — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 28, 2024

Cumhurbaşkanının yanı sıra AK Parti kurmaylarından ve bakanlardan da açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "lanetliyorum" derken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise "post modern darbe" ifadelerini kullandı.

Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yıldır vesayet odaklarıyla kararlılıkla mücadele ettik. Hukuk dışı… pic.twitter.com/myBkx9uT8l — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 28, 2024