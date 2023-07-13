Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması! NATO Zirvesi dönüşü soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle yaptıkları Litvanya ziyaretini başarıyla tamamladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

NATO müttefikleri arasındaki yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılması vaadini de içerecek şekilde yenilenen savunma yatırımlarının bu tür taahhütlerin kabulü mahiyetinde olduğunu ifade eden Erdoğan, ittifak tarihinde ilk defa Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanması kararının ilan edildiğini söyledi.

"İSVEÇ'İN KATILIM PROTOKELLERİNİ ONAYLAYACAK MERCİ TBMM'DİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Konunun zirve bağlamında öne çıkarılan hususlardan biri olduğunun altını çizen Erdoğan, bu konudaki ilkeli duruşlarının başından beri belli olduğunu ve politikalarını burada da devam ettirdiklerini söyledi.

İsveç'in katılım protokollerini onaylayacak mercinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Şu an işleyen bir süreç vardır. Meclisimiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SÜRECİNİN YENİDEN CANLANDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyelik sürecinin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim olduğunu söyledi.

Türk ekonomisine çarpan etkisi yapacağını söylediği Gümrük Birliği güncellemesi müzakerelerini de hızlandıracaklarını ifade eden Erdoğan, "Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

- Türkiye'nin savunma kabiliyetini güçlendirecek projelerle ilgili süreçlerde ivme kazanacaktır. Muhataplarımızla olan görüşmelerimizde kendilerine İletişim Başkanlığımızın hazırladığı dört vizyon eseri takdim ettim. İnsani Yardımda Türkiye Modeli, Türkiye'nin NATO'ya Katkıları, Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi ve Lider Diplomasi başlıklı bu eserlerle tarihe not düştük. Zirvemizin ve yaptığımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin gündeme ilişkin sorular sorduğu kısımda, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme ile F-16 tedariği ve modernizasyonu ile ilgili gelişmeler hakkında soruya da yanıt verdi.

Türkiye ile ABD'nin NATO müttefiki ve stratejik ortaklığa sahip iki önemli ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile zirve kapsamındaki görüşmelerinin verimli geçtiğini ifade etti.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika bir görüşme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- F-16’ların satışıyla ilgili Biden ve yönetimi aslında ülkemiz lehine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerek kendisi gerek Dışişleri Bakanı ‘Biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz’ dediler. Tabi bizden de Dışişleri Bakanımız Hakan Bey, aynı şekilde İbrahim Bey her ikisi de muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu sürecin, hatta Yaşar Paşamızda muhatabıyla görüşmek suretiyle, bu sürecin lehe dönüştürülmesini inşallah temin edecekler.

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeni süreç, bu aşamada beklenen vize kolaylığı, vize serbestliği ve Gümrük Birliği çerçevesinde güncellemeler noktasında müzakerelerin devamı ile ilgili ve Türkiye'nin önünde nasıl bir takvim olduğu konusuna ilişkin soruya da yanıt verdi.

Danışmanı Akif Çağatay Kılıç'ı Brüksel’e gönderdiklerini ve Kılıç'ın orada bu konularla ilgili görüşmelerini yapacağını ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

- Gerek Gümrük Birliği konusu gerekse vize serbestisi konularını görüşecek. Bunların Türkiye lehine olacağına inanıyorum. Bugün Ursula von der Leyen de bununla ilgili bize olumlu bazı şeylerde söyledi. Danışmanım Çağatay Bey de oradan olumlu gelişmelerle dönecektir diye düşünüyorum. Çünkü son Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde, yüksek temsilci ve komisyondan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında rapor hazırlamasının istenmesi isabetli bir adım olmuştur. Raporun olumlu ve ileriye dönük biçimde hazırlanmasını bekliyorum.

Türkiye olarak verdikleri sözlerin her zaman arkasında durduklarını belirten ve kazan-kazan ilkesiyle yürütülen müzakerelerin somuç sonuçlarını en kısa zamanda görmek istediklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: