Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eurovision'a tepki

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Eurovision'daki LGBT propagandasına "Küresel dayatmanın en bariz olduğu alanların başında cinsiyetsizleştirme politikaları geliyor. Bunun dünyada nasıl vahim boyutlarına önceki hafta düzenlenen Eurovision yarışmasında şahit olduk. Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı olduklarının açıktır. Bunun bilinçli bir politika olduğu herkes tarafından kabul ediliyor." diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de uzunca bir süredir katılmadığı yarışmaya ilişkin, "Türkiye'yi son 10-12 yıldır bu kepazelikten uzak tutarak ne kadar isabetli karar verdiğimizi görüyoruz." ifadelerini kullandı.