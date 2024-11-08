Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyımlarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atanan kayyımlarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınır ötesinde PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, yurt içinde terörle mücadelenin kapsamı yerel yönetimler üzerinden mi genişletilecek? Çünkü Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinde de Esenyurt Belediyesinde olduğu gibi bir süreç yaşanmıştı. Ahmet Özer'in ve diğer terörle bağlantılı, terör suçundan yargılanan isimler hakkında CHP'nin de birtakım söylemleri ve açıklamaları olmuştu. Ancak tam da iç cepheyi kuvvetlendirme mesajları verilirken CHP'nin bu söyledikleri ne anlama geliyor? CHP ve DEM'in içerisinde bir panik havası olduğunu da görüyoruz. Bu paniğin ana sebebi Kandil'in baskısı mı?" sorusuna, "Bu konuda Kandil'in baskısı olur veya olmaz bu önemli değil." karşılığını verdi.

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim kampanyasında bir şey söylemiştik, dedik ki 'Kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suistimal eden, kesinlikle bedelini öder.' Yargı, başsavcı ve savcılar, bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum. Bu süreç içerisinde attıkları adımlarla, aldıkları mesafeyle inanıyorum ki halkımın güvenini de kazanıyorlar. Çünkü yargı eğer dik durursa, halkımın da yargıya olan güveni artarak devam eder. Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman söyledik, söylüyoruz. Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez. Siyasetçinin görevi halkına, şehrine, ilçesine hizmettir, bölücü elebaşlarına hizmetçilik yapmak değildir. Milletin imkanlarının, Kandil'deki ve Avrupa'daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız."

Adı geçen şahıslarla ilgili yargı kararları, deliller, iddialar, bilgi ve belgelerle yürütülen soruşturmaları hep beraber takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Yargıdan, artık ayyuka çıkan bu vahim iddiaları ve suçu görmezden gelmesini bekleyemeyiz." dedi.

Erdoğan, "Muhalefet, yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Biz bu baskılara, bu hakaretlere boyun eğmeyiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz." şeklinde konuştu.