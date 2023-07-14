Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin açıklaması! Türkiye ziyareti ile ilgili tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ağustos ayı içerisinde Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağustos ayı içerisinde misafir etme planları olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Karadeniz tahıl koridorunun oluşturulması konusunda Putin'le hem fikiriz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz.' dedik." dedi.
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