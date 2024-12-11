Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta’da yaşanan askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerimizin ailelerine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında şehitlerin ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileklerini ileterek, bu acı olayın milletimizi derinden üzdüğünü ifade etti.

Sude İnak Sude İnak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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