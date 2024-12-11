Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.