Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması! Konuyu Putin ile görüşeceklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru ile ilgili Rusya'dan gelen açıklama ile ilgili de konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananların daha fazla yıkıma, gözyaşı ve drama yol açmaması için yoğun çaba harcadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

- İlk günden itibaren 'savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz' diyoruz. Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz Girişimi, insani mülahazaların çatışma dinamiklerine galebe çaldığını ispatlayan bir projedir.

Bu girişimin önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçtiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

- Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz Girişimi'nin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Girişimin bu noktaya gelmesine katkıda bulunan ilgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Bu arada Dışişleri Bakanı, muhatabıyla görüşmelerini yapacak. Biz de seyahatten döner dönmez, Sayın Putin ile ben de görüşmelerimi yapacağım. Kendisiyle ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşme fırsatını da bulacağız. Ayrıca Rus tahıl ve gübresinin sevkinin önünün açılması noktasında nasıl hareket edebileceğimizi de istişare edeceğiz.

"SAYIN PUTİN'LE ADIMLARIMIZI ATARIZ"

Bir gazetecinin, Tahıl Koridoru Anlaşmasına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, İstanbul'da tahıl koridoruyla ilgili çalışmaları yürüten bir heyetin bulunduğunu hatırlattı.

Bunların, şu an Milli Savunma Üniversitesinde bu çalışmayı birlikte yürüttüklerini dile getiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: