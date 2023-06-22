Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları! 6 bakanlıkta yeni bakan yardımcıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 bakanlıkta yeni bakan yardımcılıkları atamaları gerçekleştirildi. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Hazine ve Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yeni bakan yardımcılarını atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
6 BAKANLIKTA YENİ BAKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki görevlendirildi.
Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu ve Zafer Demircan getirildi.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı