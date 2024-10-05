Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte merak edilen yeni atama ve görevden alma kararları...

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafından yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Erdoğan'ın imzasıyla yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı - Resim : 1

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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