Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "oylara sahip çıkma vakit" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…

Saat 17.01 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.

Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti.

Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…

Oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdiOy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdiSiyaset
# cumhurbaşkanı erdoğan # yerel seçim
Çok Okunanlar
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
Muhtarlık kavgasında 1 kişi öldü 11 kişi yaralandı!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Bursa'da seçim tartışması ölümle sonuçlandı! Amcasının oğlunu pompalı tüfekle...
Antalya'da şiddetli deprem!
Antalya'da şiddetli deprem!
DEM Parti'den asker ve polise hakaret!
DEM Parti'den asker ve polise hakaret!
Öne Çıkanlar Pekin'den Canlı Bağlantı | Çin Filipinler Tayvan hattında neler oluyor? | Orçun Göktürk Pekin'den Canlı Bağlantı | Çin Filipinler Tayvan hattında neler oluyor? | Orçun Göktürk Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?