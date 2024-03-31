Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım…

Saat 17.01 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.

Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti.

Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…