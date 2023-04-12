Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prof. Dr. Naci Görür'ü hedef aldığı düşünülmüştü? O isim belli oldu

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez. Soğan patates kaç para onu söyle?' diyor. Bu adam müsvedde, senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri Prof. Dr. Naci Görür'e söylediği konuşulmuştu.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR AÇIKLAMA YAPTI

Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı ismin kendisi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

- Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para’ söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilim adamı olarak şunu söyledim ‘Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım’ benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle.

O İSMİN KİM OLDUĞU BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef aldığı o ismin, Prof. Dr. Ersan Şen olduğu ortaya çıktı. Şen, katıldığı bir televizyon programında, "Milletin havalimanı, köprü, yol mu yiyecek?" ifadelerini kullanmıştı.