Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! İstanbul'da selden kaynaklı ölümlere soruşturma

İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel meydana gelmişti. Küçükçekmece ve Başakşehir'de iki vatandaş, sel sebebiyle hayatını kaybetmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaşanan felakete ilişkin soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! İstanbul'da selden kaynaklı ölümlere soruşturma
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece ve Başakşehir'de meydana gelen selde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir'de etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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