Cumhuriyet gazetesinde OnlyFans reklamı! Yeni bir skandala imza attılar

Büyük Aile Platformu tarafından yapılan LGBT karşıtı mitingi karalayan Cumhuriyet gazetesinden yeni bir skandal daha geldi. Sayfalarını LGBT propagandasına açan Cumhuriyet, OnlyFans’ı özendiren haberler paylaştı.

Cumhuriyet gazetesinde OnlyFans reklamı! Yeni bir skandala imza attılar
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Büyük Aile Buluşması’nı karalayan Cumhuriyet gazetesinden ‘OnlyFans reklamı’ geldi.

LGBT'ye her fırsatta desteğini dile getiren Cumhuriyet Gazetesi ‘Büyük Aile Buluşması'nı’ hedef alan haberleri nedeniyle tepki çekmişti. Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Aile Mitingini' hedef alan haberinin ardından bir skandal daha yaşandı.

ONLYFANS'IN REKLAMINI YAPTILAR!

Cumhuriyet Gazetesi, "Merve Taşkın OnlyFans gelirini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam..." başlıklı haberiyle 'OnlyFansın' reklamını yaptı.

'Kadın bedeninin para karşılığı teşhir edilmesini' sonucunda elde edilen 'geliri' öven ve bu 'geliri' dudak uçuklatan rakam olarak özendirmekten geri durmayan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepkiler gecikmedi.

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi ve Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer, Onlyfans kadar kadını aşağılayan daha ne olabilir?" sözleriyle Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki gösterdi.

Vatan Partisi'nde tepki gösteren bir diğer isimde Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan oldu.

- Yazık. Yunus Nadi'nin Cumhuriyet'i nelerin reklamını yapıyor. Ne diyorsunuz yani. Alınteri ile çalışan kadınlara "asıl para burada" mı diyorsunuz?

# onlyfans # cumhuriyet gazetesi # Merve Taşkın
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