Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan: "Toplumu çürüten sisteme karşı topyekûn mücadele edelim"

Toplumlar çürüme yeni canlarımızı bizden alıyor, geleceğimizi karartıyor. Şekere bulanmış zehir olan batı tipi özgürlükler ise gençleri uyuşturucuya yönlendiriyor, aileden uzaklaştırıyor.

"Emperyalist kültürün çürümüş siyasetlerine karşı topyekün mücadele etmeliyiz" vurgusunu yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan, toplumun küçük yaşlardan itibaren kültürel saldırı altında olduğunu belirtti.

Nuriye Kadan, "Ne yazık ki bu çürümüşlüğün, batının çürümüşlüğünün bir yansıması da ülkemizde gençlerimizi bu uyuşturucu belasına bulaştırıp bireysel özgürlükler adı altında, hazlar adı altında o çürümüşlüğe doğru gidiş var. Bunun yanı sıra yine o sosyal ve dijital medyada bir yığın siteler var. Toplum eğer çürüyorsa, bunun da bir sebebi, batının o çürümüşlüğünün ne yazık ki bize pompalanması oluyor. Sabahtan akşama kadar kadın programları, sabahtan akşama kadar cinayet haberleri, sabahtan akşama kadar da istismar haberlerini dinlemeye de bu şekilde devam ederiz. Artık buna bir dur demek istiyorsak bunun önlemini almak zorundayız. Artık buralarda daha etkin bir şekilde yasaların olması gerekiyor." dedi.

Devletin suçu yaşanmadan önlemesi gerektiğine dikkat çeken Kadan, “Henüz 18 yaşına gelmemiş gençlerin sabıka kaydı varsa burada devletin de bir sorumluluğu vardır” dedi.

Nuriye Kadan açıklamasında, "Özellikle suça sürüklenen çocuklar açısından baktığımızda ilk suçu işlediğinde o çocuğun biz neden bu suçu işlediğini, neden bu yola doğru evrildiğini araştırmak, buna ilişkin çalışmalarımızı yaparsak daha sonrasında o çocuğun diğer suçları işlemesini aslında engelleyebiliriz. 15 yaşındaki bir çocuğun eğer 26 sabıka kaydı varsa burada aslında ben devletin de bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.