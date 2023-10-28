Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği Cumhuriyet'in 100. Yılda Anıtkabir'de!

Türkiye’nin kırmızı beyaza bürünecek Yurdun dört bir tarafında kutlamalar başladı.



Türk milleti Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ekim’de Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği, öncülüğünde Ankara’da büyük bir yürüyüş yapılacak.



Birinci meclis önünden saat 14’te başlayacak kutlamada sözlerini Şair Hüseyin Haydar’ın yazdığı, bestesini Müzisyen Ekrem Ataer’in yaptığı 100. Yıl Marşı ilk defa dev bir koro ile seslendirilecek.