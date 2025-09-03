Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan kimdir? Neden öldürüldü?

Çekmeköy’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın kim olduğu merak ediliyor. 58 yaşındaki Kayhan, İstanbul Adliyesi’nde görev yapıyordu ve HSK kararnamesiyle Hatay’a atanmıştı.

İstanbul Çekmeköy Ömerli’de bir restoranda 3 Eylül 2025 akşamı uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, kamuoyunun gündemine acı bir olayla geldi.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Saat 21.15 sıralarında yaşanan olayda, İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Savcı Kayhan’ın, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül (M.C.G.) tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi. Zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ERCAN KAYHAN KİMDİR?

58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Adliyesi’nde görev yapıyordu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2025 yaz kararnamesiyle Hatay Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştı. Daha önce İstanbul Anadolu ve Kartal adliyelerinde de görevlerde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı ve HSK’dan resmi açıklama henüz gelmezken, saldırının nedeni ve arka planı hakkında incelemeler devam ediyor.

