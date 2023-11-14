Cumhuriyetimizin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı

Ulusal Strateji Merkezi, Türk Devrimi’nin temelindeki çok değerli mirası ortaya çıkarmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile birlikte 9 Asya ülkesinden ve Türkiye'den uzman bilim insanlarının sunum yapacağı "Cumhuriyetimizin 100. Yılında ASYA’DA DEVLET BİRİKİMİ" Uluslararası Çalıştayı yapacak.

17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirilecek çalıştaya Türkiye’den bilim insanlarının yanında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tataristan ve Japonya’dan çok değerli bilim insanları katılacak.

Çalıştayın açılış konuşmasını Ulusal Strateji Merkezi (USMER) Başkanı Şule Perinçek ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent gerçekleştirecek.

Çalıştay Ulusal Kanal'ın Youtube hesabından canlı yayınlanacak.