Cumhuriyet'in 100. Yılında Mısır Piramitleri Üzerinde Türk Bayrağı Dalgalandı

Dünyada ilk defa bir Türk, Mısır'daki piramitlerin üzerinde paraşüt ile serbest atlayış yapıp Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

Cumhuriyet'in 100. Yılında Mısır Piramitleri Üzerinde Türk Bayrağı Dalgalandı

Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurtta ve dünyanın birçok yerinde de coşkuyla kutlandı. 

Dünyada ilk defa bir Türk, Mısır'daki piramitlerin üzerinde paraşüt ile serbest atlayış yapıp Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

Deneyimli Türk paraşütçü Femen Öğdün, dünya harikalarından Mısır Piramitleri üzerinde düzenlenen skydive festivalinde, 4 bin 500 metre yüksekten paraşütle serbest atlayış yaptı.

Öğdün, serbest atlayış yapıp paraşütünü açtıktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılında Türk bayrağını piramitler üzerinde dalgalandırdı.

Bugüne kadar 1000'in üzerinde atlayış gerçekleştiren Öğdün, Mısır'daki dünyaca ünlü piramitlerin üzerinde uçuş yapan ilk Türk olmanın sevinç ve gururunu Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığını belirtti.Cumhuriyet'in 100. Yılında Mısır Piramitleri Üzerinde Türk Bayrağı Dalgalandı - Resim : 1

# piramit # 100. yıl # cumhuriyet
Çok Okunanlar
Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak?
Bugün Yağış Bekleniyor Mu? Hava Nasıl Olacak?
Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Döviz Kurunda Haftanın İlk Gününde Son Durum... Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları...
Altın Yeni Haftaya Nasıl Başladı? Güncel Altın Fiyatları...
İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı...
İstanbul'u Kuraklık Mı Bekliyor? Barajlardaki Su Oranı Kaç Oldu? İSKİ Açıkladı...
Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak Açıklama
Filistin'de Direniş Örgütlerinden Ortak Açıklama
Öne Çıkanlar BİNLERCE TOGG’LA CUMHRİYETİN100. YILINI KUTLADILAR! | 100. Yıl Kutlamaları #29Ekim #Cumhuriyet BİNLERCE TOGG’LA CUMHRİYETİN100. YILINI KUTLADILAR! | 100. Yıl Kutlamaları #29Ekim #Cumhuriyet Cildiniz Kolay Morarıyorsa Dikkat! Cildiniz Kolay Morarıyorsa Dikkat!