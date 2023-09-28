Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Gençliği Anıtkabir’de!

Üniversitelerde bulunan Atatürkçü Düşünce Topluluklarının önderliğinde Türk gençliğinin 29 Ekim’deki programı açıklandı. Üniversitelerdeki Atatürkçü Düşünce Toplulukları 29 Ekim’de Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. Açıklama sonrasında topluluklar Anıtkabir’i ziyaret etti.

29 Ekim’de düzenlenecek olan yürüyüşün çağrıcılığını üstlenen topluluklar ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Topluluğu, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin Atatürkçü Düşünce Kulüpleri oldu.

Üniversite toplulukları adına açıklamayı Ankara Üniversite Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Aslı Sezen Sezgin yaptı. Sezgin, açıklamasında gençlerin Türk devrimine sahip çıktığını, Atatürk devrimlerini tamamlamak için görev başında olduklarını vurguladı. Sezgin, konuşmasının sonunda herkesi 29 Ekim’de düzenlenecek yürüyüşe katılmaya davet etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Gençlik Atatürk Devrimlerine Sahip Çıkıyor

“Cumhuriyetimizin ilanının yüzüncü yılını büyük bir heyecanla, gururla ve azimle karşılıyoruz.

Gelecek yüzyılı Atatürk’ün yolunda büyük bir azimle inşa edeceğiz. Gururluyuz, emperyalizmi yerle bir etmiş, bütün mazlum milletlere umut olmuş bir devrime ve onun liderine sahibiz.

Türk Devrimi eşsizdir. Sömürge olmaya, açlığa, katliamlara, işgale, cehalete ve her türlü zulme maruz bırakıldık. Ancak milletimiz kendisini mezara koymak isteyenlere karşı isyan etti. Öldü, bitti sanılan Türk Milleti bir devrimle ayağa kalktı ve tarihi baştan yazdı.

Atatürk Devrimleri ile, tam bağımsızlığımızı kazandık, sömürge olmadık, vatanımızı böldürmedik, padişahın kulu, şeyhin müridi değil Türkiye Cumhuriyeti’nin fikri ve irfanı hür vatandaşları olduk. Türk Gençliği olarak dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetçiyiz, Milliyetçiyiz, Halkçıyız, Devletçiyiz, Laikiz ve Devrimciyiz.”

Başı Dik Türkiye’nin Yolu Atatürk Devrimlerinden Geçiyor

“Gençlik; Meşrutiyet Devrimi’nde, Hürriyet Devrimi’nde, Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşında en büyük sorumlulukları üstüne aldı. Bu uğurda şehitler verdik, cephelere koştuk, kanımızı akıttık nesiller boyu. Vatanımıza feda olsun. Vatanımız ve cumhuriyetimiz için dün ne yaptıysak bugün de aynı fedakarlıkları yapma azmindeyiz. Devrimler Atatürk’ün vefatıyla yitip gitmiş değildir. Bugün de güncelliğini korumaktadır, milletçe en büyük ihtiyacımızdır. Ülkemizin her anlamda tam bağımsız olması, büyük Atatürk’ün deyimiyle ‘emperyalizmi mahv ve nabut etmesi’, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin şeyhler, dervişler, mensuplar ülkesi olmaması ancak Atatürk devrimlerinin tam anlamıyla uygulanmasıyla sağlanır. Bugün Kıbrıs’ta, Suriye’nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz’de ve ekonomik açıdan verdiğimiz varlık yokluk mücadelesinin zaferi 1923’teki iradede yatmaktadır. Başı dik ve umutlu yarınlarımıza ulaşmak, yeniden Atatürk devrimine sarılmaktan geçmektedir.”

Yüzyılın Yürüyüşü İçin Ankara’ya

“Türk gençliği olarak nihai hedefine ulaşmamış Atatürk devrimlerini tamamlamak için söz veriyoruz. Atatürk’ten aldığımız görevi başarıyla yerine getireceğiz. Onlar başardı biz de biz de başaracağız!

Atatürkçü Düşünce Toplulukları ve tüm Türkiye’den öğrenci toplulukları olarak 29 Ekim saat 14.00’de 1. Meclis’in önünden Anıtkabir’e yapacağımız yürüyüşe bütün Türk Gençliği’ni davet ediyoruz. 29 Ekim 2023’te “Yüzyılın Yürüyüşü’’nü hep birlikte gerçekleştirelim.”