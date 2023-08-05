Danimarka'da Kur'an ve Türk Bayrağına çirkin saldırı!

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar devam ediyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ülkenin diğer şehirlerine de taşındı.

Kopenhag'da Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı. İslam karşıtı pankart açıldı, sloganlar atıldı.

Saldırılar Danimarka'nın Odense (OINSE) ve Vejle (VAYL) şehirlerinde de devam etti.

Kur'an-ı Kerim'in ve bir seccadenin üstüne basarken bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı. Gruptan birinin Türk bayrağının üzerine bastığı da görüldü. Söz konusu video, kısa süre sonra Facebook tarafından kaldırıldı.

Danimarka'da saldırılar polis koruması eşliğinde yapılıyor.