Danıştay’ın FETÖ affı, İzmir'de yargıya taşındı.



Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu, FETÖ’den ihraç edilen 450 hakim ve savcı için göreve iade kararı veren Danıştay 5. Dairesi Başkanı Fethi Aslan ve üyeleri hakkında, Yargıtay'a suç duyurusunda bulundu.



Başvuruda, karara imza atan Danıştay üyeleri hakkında 'etkin bir soruşturma' yürütülmesi istendi. Haklarında, ayrıntılı sorgu yapılması, kendileri ve aileleri içerisinde FETÖ ile irtibat ve iltisaklı kişiler olup olmadığının tespit edilmesi talep edildi.



Başvuruda, FETÖ’nün son dönemde bazı girişimlere başladığı belirtildi. Örgüt elebaşı Futhullah Gülen’in son videosundaki “diriliş” mesajı da hatırlatıldı.



TAY-DER Başkanı Muhammed Gömük, af kararıyla Danıştay’ın bir skandala imza attığını söyledi. Gömük, “Hukuk ve vicdanla bağdaşmayan, milletin yargıya olan güvenini temelden sarsan pek mânâlı yargı kararları derhal düzeltilmelidir.” dedi.