"Delegeler Dolar ile İkna Edildi" İddiası CHP'yi Salladı

Çakır, Doğu ve Güneydoğu delegelerini sözde değişimcileri desteklemeye ikna etmek için kurultaydan önce Özgür Karabat'la anlaştığını açıkladı.





CHP'de Özgür Özel ve ekibinin kurultayı kazanmak için kurduğu delege borsası ifşa oldu.



Yeni Şafak’ın haberine göre, CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Doğu ve Güneydoğu delegelerini değişimcileri desteklemeye ikna etmek için kurultaydan önce Özgür Karabat'la anlaştığını açıkladı.



Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, CHP'nin kasasının teslim edildiği Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.



Oy Kullanan Delegelere Kişi Başı 1500 ila 10 Bin Dolar Arası Para Dağıtıldı

Delegelerle Karabat'ı Ankara'daki bir otelde bir araya getirdiği bilgisini veren Çakır, Özgür Karabat'ın değişimden yana oy kullanan delegelere kişi başı 1500 ila 10 bin dolar arasında para dağıttığını söyledi:

- Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. Özgür Karabat tarafından kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verildi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor.



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ERKAN ÇAKIR FOTO :https://images.app.goo.gl/npGS45uY14dsj8yv8