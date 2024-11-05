DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet'e tehditler savurdu

Mardin’de konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Seyit Rıza, Şeyh Said, Dersim isyanlarını hatırlatarak Cumhuriyet’e tehditler savurdu. "Mazlumlar, Sakineler" diyerek PKK’lı teröristleri sıralayan Bakırhan, kayyum atanan Mardin Büyükşehir Bele

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin'de açıklamalarda bulundu.

Tuncer Bakırhan, Seyit Rıza, Şeyh Said, Dersim isyanlarını hatırlatarak Cumhuriyet’e tehditler savurdu.

Tuncer Bakırhan, kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesini teslim etmeyeceklerini de söyledi.

Tuncer Bakırhan, "Kürt’ü ve Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyımcılara, bu talancılara baş eğecek. Şunu çok iyi bilsinler ki Seyid Rıza, Şeyh Said, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da Türkiye halkları da onu yapacaktır. Ne onların kayyımı ne zulüm politikaları ne yalanları ne de hileleri bizlere diz çöktüremeyecektir. Seyid Rıza, 'Yalan dolanlarınızla bize diz çöktüremezsiniz' diyordu. Biz de diyoruz ki ne yalan ne talan ne de zulüm Mardin’de, Amed’de, Kürt coğrafyasının hiçbir yerinde bizleri yıldıramayacak, bizlere diz çöktüremeyecektir. Üçüncü dönemdir kayyım atıyorsunuz. Demek ki kayyım politikalarınız karşılık bulmadı. Demek ki seçimde bu kayyım politikalarınız, bu inkar politikalarınız kaybetti. Ne talan ne yalan ne kayyım ne de zulüm Kürdistan topraklarında asla karşılığını bulmayacaktır." dedi.