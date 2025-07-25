DEM Parti heyeti Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gitti!

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI CEZAEVİ’NE GİTTİ

DEM Parti'nin İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Cezaevi’ne hareket etti.

Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve hukukçu Özgür Erol bulunuyor.

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