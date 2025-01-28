DEM Parti'den hükümete açılım çağrısı

Bahçeli-Öcalan ekseninde yürütülen yeni açılımda süreç işliyor... DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajlarını ve süreçte gelinen durumu değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıda, İmralı Heyeti’nin Öcalan ile ikinci görüşmesi ayrıntılarıyla değerlendirilecek ve Öcalan'ın mesajları doğrultusunda sürece dair yeni yol haritası çıkartılacak.

Heyetin, Öcalan ile ilk görüşmesinin ardından Meclis’te yaptığı temaslara benzer bir çalışmanın gündemde olduğu belirtiliyor.

MYK öncesi DEM Parti, bir kez daha açılım süreci için "yasal güvence" istedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, açılım sürecinin yasal bir çerçeveye oturtulması için Meclis'i inisiyatif almaya çağırdı.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hükümetin hedef olarak ortaya koyduğu, toplumun genel olarak beklenti içerisinde olduğu bu çözüm tartışmalarının nihayete ermesi, gerçek anlamda pozitif sonuçlanması için de hızlı şekilde hükümetin prtaik adımlara yoğunlaşması gerektiğini ifade edelim. Sadece geliş gidişlerle, sadece sözle bu sürecin yürümeyeceği açık bir gerçek. Bunun için de hızlı bir şekilde yasal bir çerçeve için özellikle Meclis'in inisiyatif geliştirmesi, sorumluluk üslenmesi gerektiğini ifade edelim." dedi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan için de özgürlük talep etti. Koçyiğit, "Hali hazırda tecrit koşulları devam ediyor. Sayın Öcalan'ın rolünü oynaması, Kürt sorununun demokratik çözümünde gerçek anlamda bu tarihsel fırsatın ıskalanmaması için sayın Öcalan'ın çalışma koşullarının hızla düzeltilmesi, tecritin kaldırılması; sağlık, güvenlik ve özgürlük için hızla adımlar atılması gerektiğini de ifade edelim." dedi.