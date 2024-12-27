DEM Partili milletvekiline Vatan Partisi'nden sert tepki

Önce “Bizim topraklarımız, bizim suyumuz” dedi. Skandal sözlerine “kürt illerimiz” diyerek devam etti. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo merkezi yönetimi de sözde reddetti.

Ceylan Akça, "Bizim topraklarımızın üstüne baraj kurup sonra o barajlardan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatlarla satmak sizin hakkınız değildir. Bizim suyumuzda kuraklaştırdığınız topraklarımızda çiftçilerimize yoğun elektrik faturaları vererek onların tarımsal faaliyetlerini yürütmek sizin haddiniz değildir. Diyarbakır'ın ve Kürt illerinin çeşitli bölgelerinden Diyarbakır'a göç ettiler... Diyarbakır yerelden kendi sorununa yetebilir bir yer. Ama merkezi yönetimi savunacaksanız vergilerimizin bize dönmesini sağlama mecburiyetindesiniz." dedi.

DEM Parti vekili Cupolo’nun meclis kürsüsünden yaptığı bölücü konuşmaya tepki Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan’dan geldi.

Ferdi Tanhan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Diyarbakır’ın Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrılmasının propagandası yapılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Avrupa’dan dayatılan ikiz ihanet yasalarına göndermeler yapılarak yerel yönetimlere özerklik talep ediliyor." dedi.

Avrupa Yerel Özerklik şartları ve İkiz İhanet yasalarının yeniden hortlatılmaya çalışıldığını belirten Ferdi Tanhan, bu çıkışın Suriye’deki gelişen olaylarla zamanlamasına dikkat çekti.

Tanhan, "Bu plan biliyorsunuz Avrupa’dan dayatılan ihanet yasalarıyla Türkiyenin gündemine gelmişti, şimdi Suriyedeki gelişmelerle bir Kürdistan hayali aslında ikinci İsrail hayali olan DEM Parti'nin çeşitli düzlemlerde TBMM’de bu plan doğrultusunda açıklamalar yaptığını görüyoruz. Buna kesinlikle izin verilemez." dedi.

Ferdi Tanhan, DEM’li vekilin “bizim topraklarımız”, “bizim suyumuz” söylemlerine de yanıt verdi. Tanhan, "DEM milletvekilinin 'bizim topraklarımız' diye ifade ettiği topraklar bütün Türkiyenin, bütün Türk milletinin Türküyle Kürdüyle Türkiye halkının topraklarıdır. 'Bizim kentimiz', 'bizim toprağımız', 'bizim suyumuz' diyerek ayrımcılığa zemin hazırlayan DEM Parti'nin yanlış rezil bir ideolojik bakış açısını görüyoruz." dedi.