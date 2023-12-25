Demirtaş'ın Son Sözü: "Şeyh Said'in Torunuyum"

Terör Hükümlüsü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim olayları nedeniyle bugün hakim karşısındaydı. Demirtaş, esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını yaptı. Savunmasında “Şeyh Said Torunuyum” diyen Demirtaş, TSK’yı ve terörle mücadeleyi de hedef aldı, açılım çağrısı yaptı.

Editör: Sinem Yıldarı
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Terör Hükümlüsü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Şeyh Sait torunuyum” dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden korkusunu açığa vurdu. HDP'nin eş genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, 6-8 Ekim terör olayları davası nedeniyle hakim karşısındaydı.

Aralarından PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada Selahattin Demirtaş'ın son sözleri "Şeyh Said'in torunuyum" oldu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmasını SEGBİS sistemi ile yapan Demirtaş, teröristlerin SİHA'lardan ne kadar korkuttuğunu da ortaya koyan ifadeler kullandı. Demirtaş, "İHA ile SİHA ile infaz yapılırken teslim ol çağrısı mı yapılıyor?" dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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