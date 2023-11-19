Deniz Harp Okulu 250 Yaşında



Okulun 250'nci yıl dönümü bu görüntülerle kutlandı.



Heybeliada Yerleşkesinde düzenlenen törende, aralarında fırkateyn, çıkarma gemisi, korvet, mayın gemileri, Sahil Güvenlik gemileri ve denizaltıların da bulunduğu 21 unsur Heybeliada açıklarında geçiş yaptı.



Katılımcılar adaya vapurla ulaştı. Özel vapura, eşlik eden TCG Anadolu personeli "çimariva" selamı verdi.



Törende ilk olarak öğrenci alayı daha sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun devre arkadaşlarının bulunduğu emekli subaylardan oluşan manga geçiş yaptı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ancak bayrak çekilen ilk milli fırkateyn TCG İstanbul rehberliğinde denizde tören geçişi icra edildi.



Törenlere Piri Reis Konferans Salonu'nda devam edildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Karadeniz'de güçlü bir deniz kuvvetleriyiz" dedi.



