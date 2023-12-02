Denizbank'tan Son Açıklama

Listeler, mesajlaşmalar ve tehdit iddiaları ... 'Fatih Terim Fonu' adı altında yapılan dolandırıcılık ile ilgili ortaya çıkan para teslim görüntülerini Denizbank yalanladı.



Görüntülerin Seçil Erzan'ın bankada saadet zinciri için para aldığı anlara ilişkin olduğu öne sürülmüştü. Banka kamera kayıtlarının tamamını yayınladı. Görüntülerin şikayetçi eski sporcunun hesabındaki 2 milyon 490 bin dolar parasını imza karşılığı para çekme yetkisi olan kardeşine verildiği anlara ait olduğu belirtildi.



Öte yandan olayın baş şüphelisi Seçil Erzan'dan ele geçirilen, kimlerden kaç para aldığı, ne kadar ödediği ve kalan borçların ne kadar olduğuna dair iki liste ortaya çıktı.



HaberTürk'ün haberine göre; soruşturma dosyasında yer alan biri dolar diğeri lira olarak alınan liste de Fatih Terim'in ve şoförünün isimleri de yer alıyor.



Fatih Terim’den 700 bin dolar alındığı, 1 milyon 500 bin dolar ödendiği yazılıyor. 800 bin dolar fazla ödenen listenin not bölümüne "Ödenen miktar yazılanın çok" notu var.



Erzan'ın, 2 Aralık 2022’de Arda Turan’ı kredi çekerek fona yatırmaya ikna ettiği öne sürüldü. Erzan 3 saatte Arda Turan’a 33 milyon TL kredi çıkardı. İddiaya göre 33 milyon TL, dolara çevrilerek sözde fona yani Erzan’a teslim edildi.



Dolandırılan Galatasaraylı futbolcular ise Seçil Erzan, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Denizbank’a 10’ar bin dolarlık alacak davası açtı.