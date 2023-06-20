Devlet Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi: "Anayasa Mahkemesi Kandil kuyrukçuluğundan vazgeçmeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KANDİL KUYRUĞUNDAN AYRILMALARI LAZIM"

Toplantının ardından Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz'ün, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddetmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

- Anayasa Mahkemesinin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri söylediklerimizi hiç kaale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi, Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak surette yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmeli, milli düşünceye sahip ve vatanını seven bir anlayışta Anayasa Mahkemesinin faaliyetlerini sürdürmesi gerekir.

- Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, haddizatında yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nı dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım.

"MHP SEÇİMLERE HAZIRLIK SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlere değindi.

Her an seçim olacakmış gibi bütün demokratik ihtimallere hazır bulunmak zorunda olduklarını kaydeden Bahçeli, şunları kaydetti:

- Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart 2024'te yapılacaktır. Böylelikle peş peşe eklemlenen seçim gündemi milli iradenin tercihiyle noktalanmış olacaktır. MHP bu seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır. Mahalli İdareler Seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip; muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023'te elde edilen demokratik başarıyı mahalli idarelerle perçinlemek, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ivmek vermek boynumuzun borcudur. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere, diğer tüm büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin, ilçe ve belde belediyelerinin Türkiye'nin yükselen itibarına ve marka değerine müzahir şekilde yönetilmesi tarihi önemdedir.

Bahçeli, belediyeciliğin bir sevda işi; belediye başkanının ise yönetimi altındaki şehrinin emini olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

- İstanbul beş yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş; kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir. Hakeza aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi cepheleşmelerden, fısıldayan kulislerden, kongre hesaplarından, hiziplerin rekabetinden, çıkarların yarışından başka bildikleri tek bir şey yoktur ve her şey de ortadadır. Türk milleti mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır. Hizmet değil hezimet vadedenlerin şehremini olmaları, bu unvana sahip olmaları hepimiz adına bir vebaldir. Bu vebalden arınacağız, Allah'ın izniyle CHP'nin ve diğer zillet partilerinin yönetimi altındaki belediyelerin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına hep birlikte şahit olacağız.

DEVLET BAHÇELİ'DEN FAİZ MESAJI

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'de sosyal ve ekonomik meselelerin tek tek ele alınıp kalıcı çözümle buluşturulması amacıyla yasama faaliyetlerinin hızlanacağını söyledi. Kurban Bayramı sonrasında da Meclisin bir süre daha çalışacağını anımsattı.

Devlet Bahçeli, partisinin, yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

- Modern ekonominin sağlığı para ve maliye politikalarının sağlamlığına, istikrarlı yapısına bağlıdır. Ekonomi politikaları, tıpkı bileşik kaplar gibi, bütünlük içinde, eşgüdüm halinde uygulanıp, piyasa şartlarıyla insan ve toplum huzurunu dengelediği sürece anlamlı ve başarılı olacaktır. Cari fazlayı temin etmek amacıyla iç tasarruf hacmimizi artırmanın yanı sıra, yeni ihracat pazarlarını rekabetçi kur ve faiz desteğiyle keşfetmemiz, Türk markalarını dünyanın en ücra köşelerine gururla taşımamız ülkemizin gücüne güç katacaktır.

MHP lideri Bahçeli, dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisinin 11 çeyrektir büyüdüğüne dikkati çekti.

- Bizim görüşümüze göre ekonomik adalet, ekonomik özgürlük, ekonomik güvenlik taviz verilmemesi gereken ilkeler olmalıdır. Türkiye enflasyon kuşatmasını yaracak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı mali ve ekonomik bağımsızlığıyla, buna eşlik eden diriliş ruhuyla pekiştirecektir. Toplumun her kesimini kurdaki dalgalanmalara, öngörülemeyen ekonomik fırtınalara karşı emniyete almak, alım gücünü istikrar içinde tutmak, alın ve akıl terinin karşılığını adil şekilde dağıtmak ekonomi yönetiminin başlıca sorumluluğudur.

Son günlerde politika faizinin artışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerin son derece faal olduklarının gözlemlendiğini dile getiren Bahçeli, küresel finans çevreleriyle iç piyasa aktörlerinin TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023'te yapacağı toplantıya kilitlendiğini belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: