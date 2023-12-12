Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' Tepkisi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HEDEP eş başkanlarının bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasını sadece uyarı ile geçiştiren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a tepki gösterdi. Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" dedi.
Meclis bütçe görüşmelerinin Genel Kurul'daki ilk günü hareketli geçti. Tartışmalı ve gergin anlara sahne olan Genel Kurul'da HEDEP'liler Kürtçe konuşmalar yaptı.
Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan konuşmasına Kürtçe başladı. Bunun üzerine Meclis Başkanı Kurtulmuş, Bakırhan'ı sadece uyardı, "Bu konuştuklarınızın bir de Türkçe açıklamasını istiyoruz. Burası TBMM, burada resmi dilimiz Türkçe olduğu için Türkçe konuşulacak." dedi.
Kurtulmuş'un bu tavrı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı. Bahçeli, HEDEP'i kapatmayan Anayasa Mahkemesi'ne ve Meclis Başkanı'na tepki gösterdi.
- Konunun gittikçe yaygınlaştığı AYM tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülmüştür. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra 'Türkçe'ye tercüme edin' cümlesi, AYM Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz.
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