Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' Tepkisi!

Meclis bütçe görüşmelerinin Genel Kurul'daki ilk günü hareketli geçti. Tartışmalı ve gergin anlara sahne olan Genel Kurul'da HEDEP'liler Kürtçe konuşmalar yaptı.

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan konuşmasına Kürtçe başladı. Bunun üzerine Meclis Başkanı Kurtulmuş, Bakırhan'ı sadece uyardı, "Bu konuştuklarınızın bir de Türkçe açıklamasını istiyoruz. Burası TBMM, burada resmi dilimiz Türkçe olduğu için Türkçe konuşulacak." dedi.

Kurtulmuş'un bu tavrı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı. Bahçeli, HEDEP'i kapatmayan Anayasa Mahkemesi'ne ve Meclis Başkanı'na tepki gösterdi.