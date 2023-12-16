Devlet Bahçeli'den Şeyh Said Tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanları toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da yapılan bir bulvara "Şeyh Said" isminin verilmesine sert tepki gösterdi. Ayrıca Bahçeli, 31 Mart yerel seçimle ilgili "AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli'den Şeyh Said Tepkisi
Son Güncelleme:

Diyarbakır’da yapılan “Şeyh Said” bulvarına tepki gösterdi, “Diyarbakırlı kardeşlerimize hakarettir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarını topladı. Toplantıda Konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır’da bir bulvara "Şeyh Said" isminin verilmesine sert tepki gösterdi.

Bahçeli’nin diğer tepkisi ise meclis ‘teki Kürtçe tartışmalarına ilişkin oldu.

31 Mart Yerel Seçimlere yönelikte konuşan Bahçeli, "AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır" dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Çok Okunanlar
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi!
Emekli ve Memura Yüzde 50 Zam Müjdesi!
Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Yıl Sonu İndirimi Başladı!
İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu!
İSKİ Barajlara Dair Müjdeyi Verdi! Güncel Oranlar Duyuruldu!
Gratis'lerde Yılbaşı İndirimleri Başladı! 2024'ten Önce Son İndirim!
Gratis'lerde Yılbaşı İndirimleri Başladı! 2024'ten Önce Son İndirim!
Öne Çıkanlar Şırnak Rektörünün TRT, A Haber ve Anadolu Ajansı'na Verdiği Talimatlar! Vatan Partisi açıklıyor! Şırnak Rektörünün TRT, A Haber ve Anadolu Ajansı'na Verdiği Talimatlar! Vatan Partisi açıklıyor! Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?