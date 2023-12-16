Devlet Bahçeli'den Şeyh Said Tepkisi

Diyarbakır’da yapılan “Şeyh Said” bulvarına tepki gösterdi, “Diyarbakırlı kardeşlerimize hakarettir” dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarını topladı. Toplantıda Konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır’da bir bulvara "Şeyh Said" isminin verilmesine sert tepki gösterdi.



Bahçeli’nin diğer tepkisi ise meclis ‘teki Kürtçe tartışmalarına ilişkin oldu.



31 Mart Yerel Seçimlere yönelikte konuşan Bahçeli, "AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele olmayacaktır" dedi.